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Трагедия в Кемерово: опознали тела 27 погибших

Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово, 25 марта 2018
09:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

В Кемерово после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, опознаны 27 жертв.

Власти не располагают данными о гражданах, пропавших без вести в результате пожара в торговом центре в Кемерово, общее число жертв - 64 человека, сообщил замглавы МЧС России Владлен Аксенов.

"Пропавших без вести нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем", - сказал В.Аксенов в среду журналистам.

Он отметил, что на текущий момент установлена гибель 64 посетителей торгового центра "Зимняя вишня".

Ранее в среду активист Расим Яролиев сообщил, что члены инициативной группы, занимающиеся поиском без вести пропавших в пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", скорректировали свой список погибших и пропавших без вести после проверки данных.

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"После проверки информации список сократился с 86 до 77 человек: 25 опознанных погибших, 39 без вести пропавших и 13 человек, информацию о пропаже которых нам дало население", - сказал Р.Яролиев.

Он пояснил, что список сократился, в том числе потому, что люди давали данные женщин с девичьими фамилиями.

На стихийном митинге, который проходил на площади Советов в Кемерове во вторник, начали собирать информацию от населения о пропавших на пожаре. В первый день сбора информации активисты получили данные о 85 пропавших без вести.

Сгоревший ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово: вид сверху и изнутри (Фото)

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

По всей России 28 марта объявлен траур.

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"Зимняя вишня", Пожар в торговом центре, Пожар в торговом центре "Зимняя вишня", Пожар Кемерово, Россия.
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