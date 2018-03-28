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Песков: Ожидайте ответа России

Кремль
15:58 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на ситуацию, отношения России со странами Запада будут развиваться.

В Кремле обещают предоставить своевременный ответ на решение ряда стран мира о выдворении российских дипломатов. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ожидать (ответа Москвы на высылку российских дипломатов) стоит. Ожидать стоит своевременно. Все будет сделано таким образом, чтобы это соответствовало интересам Российской Федерации”, — заявил он. Отвечая на вопрос о том, будет ли в дальнейшем сопровождать отношения России и стран, которые выслали дипломатов, отрицательный бэкграунд, Д. Песков ответил, что "Россия остается открытой для взаимодействия со всеми странами....Россия не может это делать без взаимности и готова это делать на основе взаимной выгоды, в этом случае — там, где это отвечает нашим интересам, и взаимного уважения интересов. Там, где эти основные элементы будут совпадать, там будет продолжаться развитие отношений. Россия к этому готова", — добавил он.

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Дипломаты, Дмитрий Песков, Европа, Запад, Кремль, Россия.
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