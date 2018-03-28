В РФ загорелся автобус с проверяющими пожарной безопасности ТЦ

Возгорание в моторном отсеке произошло в автобусе "ПАЗ", в котором представители МЧС по Владимирской области и журналисты направлялись на проверку соблюдения пожарной безопасности местными торговыми центрами, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в среду днем около остановки "Гостиница "Заря".

"Журналисты и представитель МЧС выехали сегодня на автобусе, принадлежавшем ведомству, на проверку соблюдения требований пожарной безопасности в торговых центрах. Вскоре в салоне возникло задымление, а потом возгорание в моторном отсеке. Водитель оперативно эвакуировал пассажиров и ликвидировал возгорание. Никто из 12 человек, находившихся в автобусе, не пострадал", - сказал представитель МЧС.

Журналистам был предоставлен другой автобус, на котором они продолжили рейд по торговым центрам.