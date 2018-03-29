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Под Кемерово загорелся школьный автобус

Школьный автобус
13:21 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Во время поездки у автобуса загорелся мотор, возгорание было экстренно ликвидировано взрослыми.

В Кемеровской области России загорелся автобус, перевозивший детскую волейбольную команду. Об этом сообщает газета "Известия". По предварительной информации, у автобуса загорелся мотор. В салоне находились 11 человек — водитель, девять детей и сопровождающий. Взрослые самостоятельно потушили возгорание. Пострадавших нет.

В Киеве у метро "Левобережная" произошел пожар

25 марта в Кемеровском ТРЦ "Зимняя Вишня" произошел масштабный пожар. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

29 марта в Украине на Донетчине загорелся детсад: эвакуировали почти сотню детей, сотрудница выпрыгнула из окна.

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Автобус, Возгорание, Дети, Кемерово, Россия.
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