Россия хочет получить материалы об отравлении дочери Скрипаля

Следком РФ запрашивает у "компетентных органов Британии" правовую помощь по уголовному делу об отравлении в Солсбери дочери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля - российской гражданки Юлии Скрипаль.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Следственный комитет Российской Федерации 28 марта 2018 года передал в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для дальнейшего направления компетентным органам Великобритании запрос о правовой помощи по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории г. Солсбери Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в сообщении.

Российская сторона попросила британских коллег предоставить копии материалов уголовного расследования. В частности, результаты осмотра места происшествия, результаты медицинского освидетельствования Юлии Скрипаль и проведенных экспертиз. Следственный комитет России 16 марта возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия с 4 марта находятся в коме в больнице английского города Солсбери. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", и считают, что за покушением стоит Россия. Накануне в полиции Великобритании заявили, что самая высокая концентрация нервно-паралитического вещества была обнаружена на входной двери дома Скрипаля в Солсбери.

Как сообщалось ранее, около 30 стран, а также НАТО решили выслать российских дипломатов в ответ на применение боевого химического вещества в британском Солсбери. Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность за это лежит на России, а следствие подтвердило применение в Солсбери нервно-паралитического газа "Новичок", который производят в РФ.

Украина, в частности, приняла решение о выдворении 13 российских дипломатов.