Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Геращенко о заявлении "нормандской четверки": Путин такого раньше не делал Геращенко о заявлении "четверки": Путин такого раньше не делал
Новости: Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу на арест Савченко (онлайн) Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу на арест Савченко (онлайн)
Новости: "Мариуполь" – "Динамо": телеканал "Футбол 1" не просил о переносе начала матча "Мариуполь" – "Динамо": телеканал "Футбол 1" не просил о переносе начала матча
Новости: Астрономы обнаружили галактику без темной материи Астрономы обнаружили галактику без темной материи
X

Россия хочет получить материалы об отравлении дочери Скрипаля

Место отравления Скрипаля
15:40 Сегодня Телеграф
Укринформ

Россия начала свое расследование по делу Скрипаля, в связи с этим Следком просит материалы об отравлении.

Следком РФ запрашивает у "компетентных органов Британии" правовую помощь по уголовному делу об отравлении в Солсбери дочери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля - российской гражданки Юлии Скрипаль.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Следственный комитет Российской Федерации 28 марта 2018 года передал в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для дальнейшего направления компетентным органам Великобритании запрос о правовой помощи по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории г. Солсбери Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в сообщении.

Скотленд-Ярд: Скрипаля могли отравить возле дома

Российская сторона попросила британских коллег предоставить копии материалов уголовного расследования. В частности, результаты осмотра места происшествия, результаты медицинского освидетельствования Юлии Скрипаль и проведенных экспертиз. Следственный комитет России 16 марта возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия с 4 марта находятся в коме в больнице английского города Солсбери. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", и считают, что за покушением стоит Россия. Накануне в полиции Великобритании заявили, что самая высокая концентрация нервно-паралитического вещества была обнаружена на входной двери дома Скрипаля в Солсбери.

"Сделаем это в три": Как в ЕС договаривались о выдворении дипломатов РФ

Как сообщалось ранее, около 30 стран, а также НАТО решили выслать российских дипломатов в ответ на применение боевого химического вещества в британском Солсбери. Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность за это лежит на России, а следствие подтвердило применение в Солсбери нервно-паралитического газа "Новичок", который производят в РФ.

Украина, в частности, приняла решение о выдворении 13 российских дипломатов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гру, Дело Скрипаля, Россия, Сергей Скрипаль.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

Азербайджан недоволен качеством российского оружия Следком РФ практически исключает версию поджога ТЦ в Кемерово В РФ загорелся автобус с проверяющими пожарной безопасности ТЦ

Последние новости

В Донецкой области полиции сдался россиянин, воевавший в рядах боевиков Во Франции задержали водителя, пытавшегося сбить военных Вышел трейлер фильма "Конечная" с Марго Робби (Видео)
Сегодня читают
01 Заброшенный подземный город обнаружен под горами Кавказа
02 Таинственная подводная лодка проплыла мимо дайверов (Видео)
03 Климпуш-Цинцадзе: Правительство Венгрии открывает ящик Пандоры
04 "Нормандская четверка" сделала важное заявление по Донбассу
05 Футзал. Как бразилец издевается над соперниками в белорусском чемпионате (Видео)
Новости сегодня
16:40 В Раде предлагают ввести единую электронную карточку идентификации нардепа
16:30 Серена Уильямс: Узнав о беременности, я испугалась, что не смогу играть в теннис
16:27 МИД РФ сравнил украинских пограничников с сомалийскими пиратами
16:26 УЗ объявила первые тендеры на электричку в "Борисполь"
16:25 В Украине могут ввести психиатрическое освидетельствование для получения прав
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Грузия выдворяет российского дипломата Грузия выдворяет российского дипломата
Новости: НАТО предлагает Украине помощь на выборах 2019 года НАТО предлагает Украине помощь на выборах 2019 года
Новости: Стало известно, когда в Украине запустят 4G Стало известно, когда в Украине запустят 4G
Новости: Чистый четверг у западных христиан: приметы и обычаи праздника Чистый четверг у западных христиан: приметы и обычаи праздника
Добавить комментарий
0