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Задержана еще одна подозреваемая по делу о пожаре в Кемерово

Подар в ТЦ "Зимняя вишня", 25 марта 2018
08:21 Сегодня Телеграф
УНИАН

Следственный комитет РФ задержал гендиректора компании-собственника здания ТЦ "Зимняя вишня".

Задержана генеральный директор компании-собственника здания сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово Юлия Богданова. Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, передает "РИА Новости".

"Сегодня задержана генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы", - заявила она.

В ходе следствия установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно получала уведомления от подчиненных о недостатках системы противопожарной безопасности. При этом она, занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков.

Пожар в Кемерово: родственники заявляют о гибели 41 ребенка

В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Как сообщалось, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок. Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.

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"Зимняя вишня", Пожар в торговом центре, Пожар в торговом центре "Зимняя вишня", Пожар Кемерово, Россия.
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