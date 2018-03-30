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Выброс свалочного газа в Волоколамске: жителям города раздают противогазы

Свалка "Ядрово"
10:39 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа, по состоянию на 26 марта в больницы с момента выброса обратились 222 ребенка и 93 взрослых.

В подмосковном Волоколамске, где 21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа, сегодня вступает в силу режим повышенной готовности, людям раздали маски и респираторы.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Режим повышенной готовности вводится в Волоколамске 30 марта. О введении режима чрезвычайной ситуации пока речи не идет", - заявили в региональном главке.

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Как отмечается, жителям города уже выдана первая партия средств индивидуальной защиты. "Речь идет о респираторах и масках. Готовится к закупке местными властями еще одна партия таких средств", - сказали в главке.

В ведомстве уточнили, что режим повышенной готовности подразумевает целый комплекс мероприятий. Среди них - ограничения на ввоз мусора на полигон, регулярные замеры воздуха и информирование населения.

Жители Волоколамского района обратились в суд с требованием закрыть полигон. Пока было уменьшено количество вывозимых на "Ядрово" отходов - полигон будет принимать их до 14 апреля. На свалке размещены аэрозольные пушки, также запланирована установка факела с системой мониторинга и спецоборудования для проколов в теле полигона.

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Волоколамск, Отравление, Россия, Свалочный газ, Ядрово.
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