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Песков заявил, что США заставили РФ перейти к "дипломатической войне"

Дмитрий Песков
14:53 Сегодня Телеграф
УНИАН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США "вынудили" Кремль принять ответные меры на высылку российских дипломатов.

В России заявили, что США "вынудили" руководство Кремля к ответным мерам на высылку российских дипломатов, однако Москва "открыта к выстраиванию добрых отношений с другими странами". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, "Россия не развязывала никаких дипломатических войн" и никогда не была инициатором "санкционных обменов". "Россия была вынуждена предпринять ответные шаги в ответ на недружественные, неконструктивные, незаконные действия - в данном случае связанные с высылкой наших дипломатов и закрытием консульского учреждения, совершенные Вашингтоном", - заявил Песков.

Он отметил, что Россия "остается открытой для налаживания добрых отношений", "Мы хотим этих отношений", - добавил пресс-секретарь Путина.

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Песков также заявил, что в Москве не согласны с мнением главы пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, которая назвала реакцию РФ на высылку российских дипломатов "немотивированной".

Как известно, ранее российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили на территории Великобритании в Солсбери.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что российские спецслужбы причастны к покушению на убийство, в знак протеста Великобритания выслала 23 российских дипломатов.

Сейчас к "высылке российских дипломатов" присоединилось 28 стран, среди них и Украина, которая отозвала 13 россиян из российских ведомств.

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"Ответные меры", Высылка российских дипломатов, Дмитрий Песков, США.
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