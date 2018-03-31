РФ выслала немецких экспертов по безопасности

Четверо сотрудников Посольства ФРГ в России являются сотрудниками военного атташата и сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом информирует Rheinische Post.

«Среди высланных из России 4 немецких дипломатов…двое военных и двое сотрудников служб безопасности», - говорится в заметке.

В частности, уехать должен военный атташе посольства, который отвечает за контакты с российскими военными, и еще один офицер, а также по одному сотруднику Федерального управления уголовной полиции (BKA) и Федеральной службы разведки (BND).

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Взаимная высылка сотрудников диппредставительства не обязательно означает общее сокращение дипломатического персонала. В случае с Германией, например, каждая из сторон просто заменит четверых своих объявленных персонами нон-грата представителей на новых. В целом примерно 150 дипломатов из более чем 20 стран должны покинуть Москву на волне дела с отравлением экс-агента Сергея Скрипаля.