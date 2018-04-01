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Путин принял отставку губернатора Кемеровской области

Владимир Путин
15:17 Сегодня Телеграф
УНН

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Кемеровской области Амана Тулеева, его временно заменит Сергей Цивлев.

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, сообщается на официальном сайте российского президента.

"Президент подписал Указ "О досрочном прекращении полномочий Губернатора Кемеровской области". Этим же документом врио главы региона назначен Сергей Цивилев", — сказано в сообщении.

Таким образом, Путин принять отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева по собственному желанию и назначил Сергея Цивилева временно исполняющим обязанности губернатора области до вступления в должность лица, избранного губернатором Кемеровской области.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово: губернатор области подал в отставку

Указ вступает в силу со дня его подписания. Ранее, Тулеев пояснил причины своей отставки в видеообращении.

"Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелым грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя", — сказал он.

Напомним, в российском Кемерово состоялся митинг в связи с массовой гибелью людей при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Митингующие потребовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, а также требовали отставки президента РФ Владимира Путина.

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Аман Тулеев, Владимир Путин, Временно выполняющий обязанности, Губернатор Кемеровской области, Отставка, Президент РФ, Сергей Цивлев.
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