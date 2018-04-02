РФ провела испытания в Казахстане новой противоракеты

Минобороны России провело испытания новой модернизированной ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщает газета "Красная звезда".

Согласно сообщению, противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.

"Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства", - сказано в сообщении.

Напомним, на космодроме "Плесецк" в Архангельской области Россия испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету тяжелого класса РС-28 "Сармат".