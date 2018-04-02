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РФ провела испытания в Казахстане новой противоракеты

Запуск ракеты
13:01 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Скриншот

Россия на полигоне Сары-Шаган в Казахстане провела испытания новой модернизированной ракеты системы ПРО.

Минобороны России провело испытания новой модернизированной ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщает газета "Красная звезда".

Согласно сообщению, противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.

"Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства", - сказано в сообщении.

Напомним, на космодроме "Плесецк" в Архангельской области Россия испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету тяжелого класса РС-28 "Сармат". 

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Все по теме:

Испытания, Казахстан, Минобороны РФ, Модернизированная ракета, Полигон Сары-Шаган, Системы ПРО.
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