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Новый пожар в РФ: сгорела крыша многоэтажки в Сочи
01:02 Сегодня Телеграф
Фото: МЧС РФ
Из здания эвакуировали 50 человек, по предварительной информации никто не пострадал.
В центре Сочи загорелся жилой пятиэтажный дом, огонь распространился по всей крыше. По информации РИА Новости, пожар локализован на последнем этаже, который отведен под мансарду.
Его ориентировочная площадь — 500 квадратных метров. Проводится эвакуация жильцов.
Пожару присужден повышенный ранг опасности. На место направлены все городские экстренные службы.
Официальной информации о причинах возгорания и возможных пострадавших пока нет. По данным источника, из здания эвакуировали 50 человек.
Telegraf.com.ua