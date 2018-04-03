Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине могут ввести алименты на содержание пожилых родителей В Украине могут ввести алименты на содержание пожилых родителей
Новости: Укрзализныця отложила анонсированное подорожание билетов Укрзализныця отложила анонсированное подорожание билетов
Новости: Полузащитник "Динамо" Шапаренко - лучший игрок 25-го тура УПЛ Полузащитник "Динамо" Шапаренко - лучший игрок 25-го тура УПЛ
Новости: Страстная неделя 2018: что нельзя делать перед пасхой Страстная неделя 2018: что нельзя делать перед пасхой
X

Новый пожар в РФ: сгорела крыша многоэтажки в Сочи

Новый пожар в РФ: сгорела крыша многоэтажки в Сочи
01:02 Сегодня Телеграф
Фото: МЧС РФ

Из здания эвакуировали 50 человек, по предварительной информации никто не пострадал.

В центре Сочи загорелся жилой пятиэтажный дом, огонь распространился по всей крыше. По информации РИА Новости, пожар локализован на последнем этаже, который отведен под мансарду.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово: губернатор области подал в отставку
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово: губернатор области подал в отставкуЧитать полностью

Его ориентировочная площадь — 500 квадратных метров. Проводится эвакуация жильцов.

Пожару присужден повышенный ранг опасности. На место направлены все городские экстренные службы.

Официальной информации о причинах возгорания и возможных пострадавших пока нет. По данным источника, из здания эвакуировали 50 человек.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Россия, Сочи.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

В России загорелся крупнейший завод ИГИЛ могут готовить теракты на ЧМ-2018 Путин принял отставку губернатора Кемеровской области

Последние новости

Рита Ора примерила сексуальный образ Павелко: Для Мариуполя важно получать эмоции счастья от футбола и мирной жизни Алан Бадоев поделился снимками своих родственников
Сегодня читают
01 Защитник оконфузился после того, как мяч застрял в луже на линии ворот (Видео)
02 Месси о завершении карьеры
03 "Хаббл" сделал снимок "космического глаза"
04 Грузия стала парламентской республикой
05 Газ для населения: Кабмин продолжает переговоры с МВФ
Новости сегодня
00:56 Что известно медицине о процессах в сознании во время и после смерти человека
00:41 Что делают женщины израильской армии, когда не надо никого защищать (Фото)
00:31 "Шахтер" установил рекорд по разгромным победам подряд
00:25 Улыбка до ушей: свежая подборка сурового автомобильного юмора
00:09 Простой рецепт поможет понизить давление и холестерин в домашних условиях
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Грузия стала парламентской республикой Грузия стала парламентской республикой
Новости: Врач для каждой семьи: инструкция по выбору терапевтов и педиатров Инструкция по выбору семейного врача
Новости: Погода на Пасху: в Украине обещают "синоптическую роскошь" Погода на Пасху: в Украине обещают тепло
Новости: На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео) На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео)
Добавить комментарий
0