Новый пожар в РФ: сгорела крыша многоэтажки в Сочи

В центре Сочи загорелся жилой пятиэтажный дом, огонь распространился по всей крыше. По информации РИА Новости, пожар локализован на последнем этаже, который отведен под мансарду.

Его ориентировочная площадь — 500 квадратных метров. Проводится эвакуация жильцов.

Пожару присужден повышенный ранг опасности. На место направлены все городские экстренные службы.

Официальной информации о причинах возгорания и возможных пострадавших пока нет. По данным источника, из здания эвакуировали 50 человек.