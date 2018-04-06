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Волонтеров оштрафовали за надпись "Против Путина"

"Против Путина" в Тюмени
21:35 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Волонтеры штабов Навального и Собчак решили повторить петербургскую акцию "Против Путина" в Тюмени и были оштрафованы.

Центральный районный суд Тюмени Российской Федерации оштрафовал на 10 тыс. рублей пятерых активистов за надпись на снегу "Против Путина", передает Крим.Реалии.

По информации издания, волонтеров штабов Навального и Собчак признали виновными по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях России - "нарушение установленного порядка проведения митинга".

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Волонтеры, Надпись, Против Путина, Россия, Снег, Тюмень, Штраф.
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