Волонтеров оштрафовали за надпись "Против Путина"

Центральный районный суд Тюмени Российской Федерации оштрафовал на 10 тыс. рублей пятерых активистов за надпись на снегу "Против Путина", передает Крим.Реалии.

По информации издания, волонтеров штабов Навального и Собчак признали виновными по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях России - "нарушение установленного порядка проведения митинга".