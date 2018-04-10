Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко прибыл в Германию Порошенко прибыл в Германию
Новости: Санкции в действии: олигархи РФ за день потеряли $12 миллиардов Санкции в действии: олигархи РФ за день потеряли $12 миллиардов
Новости: Легенда украинского футбола проведет жеребьевку 1/2 финала Лиги чемпионов Легенда украинского футбола проведет жеребьевку 1/2 финала Лиги чемпионов
Новости: Озвучены сроки и цена посещения космического отеля Aurora для первых туристов Озвучены сроки и цена посещения космического отеля Aurora
X

РФ в ООН обвинила ряд западных стран в организации заговора против себя

Василий Небензя
00:35 Сегодня Телеграф
Укринформ

Представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил западные страны в использовании "поклёпов и воинственной риторики", а также шантажа и санкций.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил США, Великобританию и Францию в создании международной конфронтации против РФ и Сирии.

С таким заявлением он выступил во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН в понедельник

"После освобождения Думы от боевиков (8 апреля – ред.), туда были отправлены российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите для сбора данных. Они взяли пробы грунта, которые показали отсутствие нервно-паралитических и хлористых веществ", - сказал представитель России.

По его словам, ни один местный житель не подтвердил российским специалистам факта химической атаки. Кроме того, несмотря на сообщения о десятках погибших и сотнях пораженных, по словам представителя РФ, к местной больнице "никого не доставляли" с симптомами отравления химическими веществами типа зарин и хлор.

"Мы глубоко встревожены тем, что в ряде столиц, в первую очередь, в Вашингтоне, а также тех, кто слепо идет в его фарватере – Лондоне и Париже – целенаправленно взяли курс на нагнетание международной напряженности", - заявил Небензя.

По его словам, руководство США, Великобритании и Франции "без всяких оснований" ведет конфронтационную линию по отношению к России и Сирии. Он охарактеризовал такое отношение к России "хамством", которого не было даже во времена Холодной войны.

Небензя назвал помощь российских войск Асаду "масштабной операцией по разблокированию Восточной Гуты", жители которой много лет вроде бы "страдали от издевательств боевиков" на местах.

Напомним, в понедельник совет Безопасности ООН начал экстренное заседание по вопросу применения химического оружия в Сирии

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ООН, Россия, Сирия, Химическая атака.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

Волонтеров оштрафовали за надпись "Против Путина" Путин уволил 11 высокопоставленных генералов Советник Путина хочет "воскресить" ICQ после запрета Telegram

Последние новости

Девушка создает жуткие образы при помощи макияжа (Фото) "Шахтер" начал подготовку к поединку УПЛ против "Динамо" Трамп: С Ким Чен Ыном встретимся в мае-июне
Сегодня читают
01 Святослав Вакарчук поделился впечатлениями от прогулки в Киеве
02 Кремль рассказал о беседе Путина с Меркель
03 Ученые нашли деревянные инструменты возрастом 90 тысяч лет
04 Легенда украинского футбола проведет жеребьевку 1/2 финала Лиги чемпионов
05 Эмоции взяли верх: игрок Первой лиги был удален за празднование гола (Видео)
Новости сегодня
01:24 США предпримут ответную реакцию на химатаку в Сирии независимо от решения ООН
01:04 В Индии школьный автобус слетел с дороги: 30 человек погибло
00:55 Какими продуктами пользуются тибетские монахи для очищения организма
00:55 Трамп пообещал наказать виновных за химатаку в Сирии
00:40 Раскрыта тайна древнейшей египетской мумии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Жебривский: Выплату пенсий на Донбассе может делать Красный Крест Жебривский: Выплату пенсий на Донбассе может делать Красный Крест
Новости: Омелян: В этом году начнем капитальный ремонт автотрасс Омелян: В этом году начнем капитальный ремонт автотрасс
Новости: Погода на 10 апреля: в Украине будет тепло Погода на 10 апреля: в Украине будет тепло
Новости: Украине на заметку: как выглядят скоростные автомагистрали в Китае (Фото) Украине на заметку: как выглядят скоростные автомагистрали в Китае (Фото)
Добавить комментарий
0