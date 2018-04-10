РФ в ООН обвинила ряд западных стран в организации заговора против себя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил США, Великобританию и Францию в создании международной конфронтации против РФ и Сирии.

С таким заявлением он выступил во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН в понедельник

"После освобождения Думы от боевиков (8 апреля – ред.), туда были отправлены российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите для сбора данных. Они взяли пробы грунта, которые показали отсутствие нервно-паралитических и хлористых веществ", - сказал представитель России.

По его словам, ни один местный житель не подтвердил российским специалистам факта химической атаки. Кроме того, несмотря на сообщения о десятках погибших и сотнях пораженных, по словам представителя РФ, к местной больнице "никого не доставляли" с симптомами отравления химическими веществами типа зарин и хлор.

"Мы глубоко встревожены тем, что в ряде столиц, в первую очередь, в Вашингтоне, а также тех, кто слепо идет в его фарватере – Лондоне и Париже – целенаправленно взяли курс на нагнетание международной напряженности", - заявил Небензя.

По его словам, руководство США, Великобритании и Франции "без всяких оснований" ведет конфронтационную линию по отношению к России и Сирии. Он охарактеризовал такое отношение к России "хамством", которого не было даже во времена Холодной войны.

Небензя назвал помощь российских войск Асаду "масштабной операцией по разблокированию Восточной Гуты", жители которой много лет вроде бы "страдали от издевательств боевиков" на местах.

Напомним, в понедельник совет Безопасности ООН начал экстренное заседание по вопросу применения химического оружия в Сирии