РФ заявила, что действия союзников в Сирии "не останутся без последствий"

Действия США и их союзников в Сирии будут иметь последствия, вся ответственность за это будет лежать на них.

Об этом говорится в распространенном в пятницу, 14 апреля, заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, сообщает ТАСС.

"Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них - на Вашингтоне, Лондоне и Париже", - отметил он. По словам главы российской дипмиссии, "морального права обвинять другие страны у США - обладателя крупнейшего арсенала химоружия - нет".

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп вечером в пятницу объявил о своем решении нанести точечные удары по отдельным объектам режима Башара Асада в Сирии в ответ на применение им химического оружия. Он также сообщил, что удар скоординирован с Францией и Великобританией.