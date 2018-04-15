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Ильхам Алиев стал президентом Азербайджана

Ильхам Алиев
13:20 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

По данным ЦИК Азербайджана действующий президент Ильхам Алиев набрал 86% голосов, в голосовании приняли участие 74% избирателей.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана объявила окончательные итоги выборов президента республики, прошедшие 11 апреля 2018 года. Данные были обнародованы председателем ЦИК Мазахиром Панаховым на пресс-конференции в воскресенье.

По его словам, Ильхам Алиев набрал 86,02% голосов избирателей.

Самовыдвиженец Захид Орудж набрал 3,12%, Сардар Джалалоглу (Демократическая партия) - 3,03%, Гудрат Гасангулиев (Партия единого народного фронта) - 3,02%, Хафиз Гаджиев (Современный Мусават) - 1,52%, Араз Ализаде (Социал-демократическая партия) - 1,38%, Фарадж Гулиев (Партия движения национального возрождения) - 1,17% и Рази Нуруллаев (Альтернативный народный фронт) - 0,74%.

Согласно итоговому протоколу ЦИК, в голосовании приняло участие 74,30% избирателей, 12,403 тыс. голосов признаны недействительными. Согласно изменениям, внесенным осенью 2016 года в Конституцию Азербайджана, президент страны избирается на семь лет.

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Азербайджан, Выборы, Ильхам Алиев, Президент, ЦИК.
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