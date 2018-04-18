Новости России и СНГ

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 18.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинцев становится меньше: население сократилось на 40 тысяч человек
Украинцев становится меньше: население сократилось на 40 тысяч человек
Новости: В Кабмине рассказали, что порождает бедность в Украине
В Кабмине рассказали, что порождает бедность в Украине
Новости: Кубок Украины: "Шахтер" и "Динамо" уничтожают своих соперников и выходят в финал
Кубок Украины: "Шахтер" и "Динамо" встретятся в финале
Новости: Опубликован полный состав жюри Каннского кинофестиваля
Опубликован полный состав жюри Каннского кинофестиваля
X

Россиянам разрешили собирать валежник

Валежник
21:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Закон, разрежающий россиянам собирать валежник, подписан президентом РФ.

 Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Лесной кодекс РФ и разрешающий заготавливать валежник для собственных нужд.

Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон включает валежник в перечень недревесных лесных ресурсов.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Закон был принят Госдумой 3 апреля и одобрен Советом Федерации 11 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Валежник, Закон, Лесные ресурсы, Президент РФ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

Ученик в Башкирии напал на одноклассников и поджег школу Санкции против "Рособоронэкспорта": бюджет перевооружения РФ под угрозой Роскомнадзор заявил о возможности блокировки Facebook на территории РФ

Последние новости

Кубок Германии: Хайнкес прокомментировал разгром "Байера" в 1/2 финала Возле львовского стадиона обнаружили снаряды Ученые раскрыли тайну зарождения жизни на Земле
Сегодня читают
01 В Украине могут отменить желтый сигнал светофора
02 Кубок Украины: "Шахтер" и "Динамо" встретятся в финале
03 Стала известна дата первого полета крупнейшего в мире самолета (Видео)
04 Цирк приехал: Ломаченко устроил выступление на тренировке (Видео)
05 В Кремле отмечают возобновление контактов Путина и лидеров стран ЕС
Новости сегодня
22:10 Ученые рассказали секрет египетских мумий
22:03 Смех да и только: люди стали полностью зависеть от своих гаджетов
21:58 Семерак: Затопление "ядерной" шахты на Донбассе может стать вторым Чернобылем
21:56 Бокс. Сауль Альварес дисквалифицирован на полгода
21:42 Врачи объяснили, почему нужно употреблять плавленный сыр
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Киевэнерго" передает дела "Киевтеплоэнерго"
"Киевэнерго" передает дела "Киевтеплоэнерго"
Новости: Во Львов прибудут представители НАТО
Во Львов прибудут представители НАТО
Новости: Министерство спорта отменило запрет на участие в турнирах в России
Минспорта отменило запрет на участие в турнирах в РФ
Новости: Саммит КНДР и Южной Кореи покажут в прямом эфире
Саммит КНДР и Южной Кореи покажут в прямом эфире
Добавить комментарий
0