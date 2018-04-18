https://telegraf.com.ua/files/2018/04/le_0-150x90.jpg Россия и СНГ https://telegraf.com.ua/rossiya-i-sng/4016957-rossiyanam-razreshili-sobirat-valezhnik.html
Россиянам разрешили собирать валежник
21:23 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Закон, разрежающий россиянам собирать валежник, подписан президентом РФ.
Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Лесной кодекс РФ и разрешающий заготавливать валежник для собственных нужд.
Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон включает валежник в перечень недревесных лесных ресурсов.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Закон был принят Госдумой 3 апреля и одобрен Советом Федерации 11 апреля.
Telegraf.com.ua