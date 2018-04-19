Новости России и СНГ

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 19.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман анонсировал свое участие в выборах-2019
Гройсман анонсировал свое участие в выборах-2019
Новости: Венецианская комиссия даст еще одну оценку украинскому законопроекту
Венецианская комиссия даст еще одну оценку украинскому законопроекту
Новости: Первым делом самолеты: на чем летают футбольные звезды мира (Фото)
Первым делом самолеты: на чем летают футбольные звезды мира (Фото)
Новости: Всемирно известная классика живописи с неожиданного ракурса (Фото)
Всемирно известная классика живописи с неожиданного ракурса (Фото)
X

Японию беспокоят учения на Курилах

Учения
18:13 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Военные учения Восточного военного округа, которые проводятся на Курильских островах, вызвали обеспокоенность в Японии.

Япония выразила протест России в связи с проведением на Курильских островах военных учений. Об этом сообщает Эхо Москвы. Протест был передан по дипломатическим каналам.

В Токио отмечают, что наращивание военной силы на четырех северных островах не отвечает позиции Японии. Накануне сообщалось, что более двух с половиной тысяч военнослужащих Восточного военного округа участвуют в масштабных тактических учениях на Курилах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Курилы, Протест, Россия, Учения, Япония.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

Кабмин Азербайджана ушел в отставку Ученик в Башкирии напал на одноклассников и поджег школу Санкции против "Рособоронэкспорта": бюджет перевооружения РФ под угрозой

Последние новости

Официально представлен смартфон Huawei Honor 10 Госстат озвучил данные по импорту газа В Исландии преступник сбежал из тюрьмы и улетел одним рейсом с премьером
Сегодня читают
01 Кубок Украины: "Шахтер" и "Динамо" встретятся в финале
02 Гассиев прокомментировал травму Александра Усика
03 Рада поддержала обращение Порошенко к Вселенскому патриарху‍
04 Усик оценил Гассиева (Видео)
05 Метеорит с алмазами упал на Землю
Новости сегодня
18:18 Экс-солистка "ВИА-Гры" показала свои ягодицы
18:08 Jaguar представил новые модификации седанов XE и XF
18:06 Мэнни Пакьяо планирует запустить собственную криптовалюту
17:59 КОРД прибыл на штурм на школьном автобусе из-за нехватки транспорта
17:53 Содружество Наций может возглавить принц Чарльз
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Проверка НБУ обнаружила 11 нелегальных обменников
Проверка НБУ обнаружила 11 нелегальных обменников
Новости: Мигель Диас-Канель возглавил Государственный совет Кубы
Мигель Диас-Канель возглавил Государственный совет Кубы
Новости: Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре
Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре
Новости: Драйв ночи: безумные снимки с жарких диско-вечеринок 1970-х годов (Фото)
Драйв ночи: безумные снимки с жарких диско-вечеринок 1970-х годов (Фото)
Добавить комментарий
0