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Японию беспокоят учения на Курилах
Военные учения Восточного военного округа, которые проводятся на Курильских островах, вызвали обеспокоенность в Японии.
Япония выразила протест России в связи с проведением на Курильских островах военных учений. Об этом сообщает Эхо Москвы. Протест был передан по дипломатическим каналам.
В Токио отмечают, что наращивание военной силы на четырех северных островах не отвечает позиции Японии. Накануне сообщалось, что более двух с половиной тысяч военнослужащих Восточного военного округа участвуют в масштабных тактических учениях на Курилах.
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