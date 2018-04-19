Японию беспокоят учения на Курилах

Япония выразила протест России в связи с проведением на Курильских островах военных учений. Об этом сообщает Эхо Москвы. Протест был передан по дипломатическим каналам.

В Токио отмечают, что наращивание военной силы на четырех северных островах не отвечает позиции Японии. Накануне сообщалось, что более двух с половиной тысяч военнослужащих Восточного военного округа участвуют в масштабных тактических учениях на Курилах.