Самолет ВМС Индии экстренно приземлился в Подмосковье
В подмосковном Жуковском самолет ВМС Индии совершил аварийную посадку, сообщается, что сработала сигнализация о том, что не выпущена передняя стойка шасси.
Самолет Ил-38 военно-морских сил Индии аварийно приземлился в аэропорту Жуковском под Москвой.
Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на данные департамента корпоративных коммуникаций дивизиона "Ильюшин".
"Самолет Ил-38 успешно приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси. Рядом пожарные, огня нет", - цитируют сообщение компании.
По данным издания Meduza, самолет Ил-38 принадлежит военно-морским силам Индии, а в Подмосковье он выполнял плановый полет после штатного технического обслуживания. На борту были были семь человек - летчики-испытатели "Авиакомплекса имени Ильюшина".
"Интерфакс" со ссылкой на собственные источники в экстренных службах отметил, что, по предварительных данных, пострадавших нет; самолет приземлился, не повредившись.