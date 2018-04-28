Самолет ВМС Индии экстренно приземлился в Подмосковье

Самолет Ил-38 военно-морских сил Индии аварийно приземлился в аэропорту Жуковском под Москвой.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на данные департамента корпоративных коммуникаций дивизиона "Ильюшин".

"Самолет Ил-38 успешно приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси. Рядом пожарные, огня нет", - цитируют сообщение компании.

По данным издания Meduza, самолет Ил-38 принадлежит военно-морским силам Индии, а в Подмосковье он выполнял плановый полет после штатного технического обслуживания. На борту были были семь человек - летчики-испытатели "Авиакомплекса имени Ильюшина".

"Интерфакс" со ссылкой на собственные источники в экстренных службах отметил, что, по предварительных данных, пострадавших нет; самолет приземлился, не повредившись.