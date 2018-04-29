Новости России и СНГ

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

Гринпис РФ обеспокоен из-за запуска первой плавучей АЭС

Плавучая АЭС
10:57 Сегодня Телеграф

Гринпис России обеспокоен эксплуатацией первой в мире плавучей атомной электростанции "Академик Ломоносов", которая отправилась из Санкт-Петербурга в Мурманск.

Экологи выражают опасения в связи с эксплуатацией первой в мире плавучей атомной электростанции "Академик Ломоносов", которая 28 апреля покинула российский Санкт-Петербург и направилась в сторону Мурманска. Об этом говорится в заявлении Гринпис России, сообщает "Украинская правда".

Сообщается, что на своем пути платформа пройдет через эстонские, датские, шведские и норвежские воды, использовать ее планируют вблизи береговых линий.

"Появление плавучей АЭС вызвано отнюдь не реальными потребностями Чукотки. Сейчас говорят о том, что плавучая АЭС могла бы там работать как демонстрационный экспонат для потенциальных зарубежных заказчиков, хотя там есть значительный потенциал для использования энергии ветра", - заявил руководитель проекта энергетической программы Гринпис России Рашид Алимов.

Вопреки заверениям российской власти о безопасности станции экологи считают платформу уязвимой для цунами.

"Испытывать ядерный реактор в следующем густонаселенном районе, как центр Петербурга не менее безответственно. Однако перенос испытаний этого" ядерного Титаника "подальше от глаз общественности не делает его менее опасным", - подчеркнул ядерный эксперт Гринпис Центральной и Восточной Европы Ян Хаверкамп.

"Вопреки заверениям властей РФ о безопасности станции экологи считают платформу уязвимой для цунами", - добавил он.

Крупный пожар на фабрике в Тайване, есть погибшие

Эксперт также обратил внимание на такие риски, как суровые ледовые условия, опасность терроризма и ядерные отходы.

Ранее сообщалось, что испытания "Академика Ломоносова" планировали провести почти в самом центре Санкт-Петербурга. Гринпис заявляет, что этого не произошло благодаря "неравнодушию россиян, которые подписали петицию против опасных экспериментов в сердце культурной столицы".

По планам власти России, "Академик Ломоносов" должен быть введен в эксплуатацию в 2019 году в Арктике у Чукотского побережья на Дальнем Востоке и обеспечивать энергию для портового города и нефтяных установок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гринпис РФ, Обеспокоенность, Плавучая АЭС "Академик Ломоносов", Эксплуатация.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

Сербского президента не позвали на инаугурацию в Кремль В Баку горит здание Trump Tower Минфин США: Отказ Дерипаски от части акций "Русал" не повод для снятия санкций

Последние новости

Плишкова в Штутгарте оформила 10-й титул в карьере Ситуация в Сирии: силы Асада захватили район на юге Дамаска Снимки в стиле "до и после", которые доказывают, что ваш вес не имеет значения (Фото)
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
04 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
05 Ломаченко в спарринге "уничтожил" ближайшего соперника Головкина
Новости сегодня
18:21 Смешные и прикольные картинки с подписями для веселого настроения
18:19 Стал известен стартовый состав "Боруссии" на матч с "Вердером"
18:11 Xiaomi презентовала бесшумную клавиатуру
18:00 Ушуая - самый южный город на планете (Фото)
17:57 15-летняя украинка собрала полный комплект медалей на Кубке мира в Баку
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Добавить комментарий
0