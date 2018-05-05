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"Он нам не царь": в городах России начались протестные акции

Протест в России
10:13 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Сегодня, 5 мая, в российских городах проходят протестные акции "Он нам не царь", которые организовали сторонники оппозиционного политика Алексея Навального.

В российских городах начались протестные акции "Он нам не царь", организованные сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на общественно-политический YouTube-канал "Навальный Live", который ведет трансляцию с акции.

В российских городах начались протестные акции "Он нам не царь", организованные сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на общественно-политический YouTube-канал "Навальный Live", который ведет трансляцию с акции.

Также сообщается, что в Красноярске перед акцией была задержана координатор штаба Навального Яна Герасимова, ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия.

Митинги в Москве завершились: озвучены требования активистов

Акции "Он нам не царь" приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая. В ряде городов, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, они не согласованы местными властями. В некоторых регионах перед акциями начались задержания активистов.

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Инаугурация Путина, Он нам не царь, Протестные акции, Российские города, Сторонники Навального.
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