"Он нам не царь": в городах России начались протестные акции

В российских городах начались протестные акции "Он нам не царь", организованные сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на общественно-политический YouTube-канал "Навальный Live", который ведет трансляцию с акции.

В российских городах начались протестные акции "Он нам не царь", организованные сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на общественно-политический YouTube-канал "Навальный Live", который ведет трансляцию с акции.

Также сообщается, что в Красноярске перед акцией была задержана координатор штаба Навального Яна Герасимова, ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия.

Акции "Он нам не царь" приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая. В ряде городов, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, они не согласованы местными властями. В некоторых регионах перед акциями начались задержания активистов.