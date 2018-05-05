"Он нам не царь": в городах России начались протестные акции
Сегодня, 5 мая, в российских городах проходят протестные акции "Он нам не царь", которые организовали сторонники оппозиционного политика Алексея Навального.
В российских городах начались протестные акции "Он нам не царь", организованные сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на общественно-политический YouTube-канал "Навальный Live", который ведет трансляцию с акции.
В российских городах начались протестные акции "Он нам не царь", организованные сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.
Иркутск прямо сейчас!#ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/aw35JP0UV2
— Команда Навального (@teamnavalny) 5 мая 2018 г.
Об этом сообщает Meduza со ссылкой на общественно-политический YouTube-канал "Навальный Live", который ведет трансляцию с акции.
Также сообщается, что в Красноярске перед акцией была задержана координатор штаба Навального Яна Герасимова, ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия.
Митинги в Москве завершились: озвучены требования активистов
Акции "Он нам не царь" приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая. В ряде городов, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, они не согласованы местными властями. В некоторых регионах перед акциями начались задержания активистов.