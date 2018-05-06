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Навального отпустили из полиции после задержания на акции

Алексей Навальный
08:04 Сегодня Телеграф
Укринформ

Оппозиционного политика в России Алексея Навального, которого накануне задержали во время акции "Он нам не царь" в Москве, выпустили на свободу.

Оппозиционного российского политика Алексея Навального, задержанного 5 мая в ходе акции "Он нам не царь" в Москве, отпустили из полиции. Об этом сам Навальный в ночь на воскресенье, 6 мая, написал на своей странице в Twitter.

По мнению политика, его отпустили в связи с тем, что "пришла команда до инаугурации (Владимира Путина. - прим. ред.) не сажать".

Навальный также сообщил, что на него оформили два протокола: за организацию митинга и в связи с сопротивлением полиции.

Как сообщила агентству "Интерфакс" адвокат Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вероника Полякова, Навального "отпустили до суда". По ее словам, административное дело оппозиционера Тверской суд Москвы рассмотрит 11 мая.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что все несовершеннолетние задержанные также были отпущены из отделений полиции. Как минимум один из них обратился за медицинской помощью в связи с избиением полицейским.

Как сообщалось, по информации правозащитной организации "ОВД-Инфо", по состоянию 20:00 5 мая в 23 городах России были задержаны 1607 человек. Больше всего задержанных в Москве - 704, Санкт-Петербурге – 229 и Челябинске – 164.

"Он нам не царь": в России почти 1600 задержанных

На задержанного во время акции в Москве оппозиционера Алексея Навального был составлен административный протокол о неповиновении сотрудникам полиции.

Акции протеста "Он нам не царь" прошли в 90 городах России. Демонстранты требовали реальной борьбы с взяточничеством и бедностью, возвращения выборов на всех уровнях власти, обеспечения подлинной политической конкуренции, полномасштабной судебной реформы, освобождения всех политзаключенных, а также свободы СМИ и Интернета.

Евросоюз и США осудили жестокие действия полицейских и массовые задержания демонстрантов.

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Акция "Он вам не царь", Алексей Навальный, Задержан в Москве, Задержание.
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