Навального отпустили из полиции после задержания на акции

Оппозиционного российского политика Алексея Навального, задержанного 5 мая в ходе акции "Он нам не царь" в Москве, отпустили из полиции. Об этом сам Навальный в ночь на воскресенье, 6 мая, написал на своей странице в Twitter.

По мнению политика, его отпустили в связи с тем, что "пришла команда до инаугурации (Владимира Путина. - прим. ред.) не сажать".

Навальный также сообщил, что на него оформили два протокола: за организацию митинга и в связи с сопротивлением полиции.

Видимо пришла команда «до инаугурации не сажать». На меня оформили два протокола: организация митинга и сопротивление полиции. Но полпервого ночи решили выпустить из ОВД до суда. На фото: материалы моих «правонарушений». Ну всё верно, чё pic.twitter.com/ogsCIGQiYK — Alexey Navalny (@navalny) 5 мая 2018 г.

Как сообщила агентству "Интерфакс" адвокат Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вероника Полякова, Навального "отпустили до суда". По ее словам, административное дело оппозиционера Тверской суд Москвы рассмотрит 11 мая.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что все несовершеннолетние задержанные также были отпущены из отделений полиции. Как минимум один из них обратился за медицинской помощью в связи с избиением полицейским.

Как сообщалось, по информации правозащитной организации "ОВД-Инфо", по состоянию 20:00 5 мая в 23 городах России были задержаны 1607 человек. Больше всего задержанных в Москве - 704, Санкт-Петербурге – 229 и Челябинске – 164.

На задержанного во время акции в Москве оппозиционера Алексея Навального был составлен административный протокол о неповиновении сотрудникам полиции.

Акции протеста "Он нам не царь" прошли в 90 городах России. Демонстранты требовали реальной борьбы с взяточничеством и бедностью, возвращения выборов на всех уровнях власти, обеспечения подлинной политической конкуренции, полномасштабной судебной реформы, освобождения всех политзаключенных, а также свободы СМИ и Интернета.

Евросоюз и США осудили жестокие действия полицейских и массовые задержания демонстрантов.