Стало известно, когда правительство Медведева уйдет в отставку

Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым, проработавшим на премьерском посту ровно 6 лет, в понедельник уйдет в отставку.

При этом, как сообщил "Интерфаксу" источник в Госдуме, в нижней палате рассчитывают уже в понедельник, 7 мая, после инаугурации президента страны Владимира Путина получить его предложение о кандидатуре на пост председателя правительства, а на следующий день этот кадровый вопрос предполагается обсудить на заседании Госдумы.

Позже о таком же варианте развития событий сказал и председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщивший, что в случае внесения президентом РФ кандидатуры на пост председателя правительства 7 мая, Госдума рассмотрит этот кадровый вопрос на ближайшем заседании, которое намечено на 8 число.

В свою очередь в партии парламентского большинства - "Единой России" агентство заверили, что Госдума несомненно поддержит выбор президента.

Сам Путин сообщил, что начинает консультации по составу будущего правительства и своей администрации, только после того, как победил на президентских выборах 18 марта. Однако никакой официальной информации о возможно принятых на данный момент решениях нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 мая воздержался от ответа на вопрос, определился ли Путин с кандидатурой нового премьер-министра и архитектурой будущего правительства.

"В отношении архитектуры (правительства), то вы знаете, что такие кадровые и "архитектурные" вопросы мы никогда не анонсируем", - сказал Песков.