Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости России и СНГ

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 06.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: На Донбассе военные подорвались на взрывчатке: один погиб, двое ранены
Украинские военные попали в засаду, есть погибшие
Новости: В Лиссабоне открыли Евровидение-2018
В Лиссабоне открыли Евровидение-2018
Новости: Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - Линарес
Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - Линарес
Новости: Луганской области грозит масштабный блэкаут из-за сбоя в энергосистеме
Луганской области грозит масштабный блэкаут из-за сбоя в энергосистеме
X

В Москве прошла еще одна акция против инаугурации Путина

Митинг в Москве
22:48 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 6 мая, в Москве прошел митинг Левого фронта Сергея Удальцова против инаугурации Владимира Путина.

В Москве на Суворовской площади прошла акция "Левого фронта" Сергея Удальцова против инаугурации Владимира Путина.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные МВД РФ, участие в акции приняли 180 человек.

Вместе с тем по данным организатора митинга, участие в нем приняли 1000 человек, а по оценке корреспондента "Дождя", на митинг пришли 300-350 человек.

Отмечается, что проведение акции протеста было согласовано с властями.

На Суворовской площади были установлены рамки металлоискателей, также тут установили импровизированную сцену, с которой акцию открыли небольшим музыкальным концертом. Вдоль Суворовской площади установили металлические ограждения.

Участники митинга принесли с собой плакаты и баннеры с антиправительственными лозунгами.

Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов сообщал, что на митинге "планируют обсудить грядущую инаугурацию президента и формирование нового состава правительства, прошедшие в марте выборы, озвучить требования изменения избирательного законодательства, затронуть тему событий 6 мая 2012 года на Болотной площади.

"Он нам не царь": в России почти 1600 задержанных

Напомним, 5 мая в Москве и многих городах РФ прошли акции протеста против инаугурации Путина "Он нам не царь", организованные соратниками Алексея Навального. В Москве митинг закончился массовыми задержаниями, в целом на акциях полиция задержала около 1600 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Акция протеста, Инаугурация Путина, Митинг в Москве, Россия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

Протесты против Путина: в РФ больше тысячи задержанных "Он нам не царь": Алексея Навального задержали в Москве "Он нам не царь": На акциях протеста в РФ задержали около 250 человек

Последние новости

О каких проблемах организма может рассказать цвет и запах мочи Рафаилов жестко раскритиковал ТК "Футбол" Мама из Японии делится снимками из своей жизни с тройняшками и двойняшками (Фото)
Сегодня читают
01 Бокс. Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя
02 Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
03 Головкин - Мартиросян: полное видео боя
04 ВКУ поддерживает украинскую автокефалию УПЦ
05 Обнаружена зависимость между группой крови и мужской потенцией
Новости сегодня
22:43 Натурщицы, которые позировали знаменитым художникам (Фото)
22:40 В Нигерии вооруженные нападавшие убили в селе более 50 человек
22:33 Китайцы снова стали лучшими в мире в настольном теннисе
22:32 В Совете Европы отреагировали на массовые задержания на протестах в России
22:22 Продукты, которые помогут избавиться от головной боли
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в 4 областях Украины
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украины
Новости: Тука объяснил, почему Javelin нет на линии соприкосновения
Тука объяснил, почему Javelin нет на Донбассе
Новости: Климатологи бьют тревогу: в мае в Киеве была "июльская" жара
Климатолог: В мае в Киеве была "июльская" жара
Новости: Факты о Солнечной системе, о которых не рассказывают учебники астрономии
Факты о Солнечной системе, о которых не рассказывают учебники астрономии
Добавить комментарий
0