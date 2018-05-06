В Москве прошла еще одна акция против инаугурации Путина

В Москве на Суворовской площади прошла акция "Левого фронта" Сергея Удальцова против инаугурации Владимира Путина.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные МВД РФ, участие в акции приняли 180 человек.

Вместе с тем по данным организатора митинга, участие в нем приняли 1000 человек, а по оценке корреспондента "Дождя", на митинг пришли 300-350 человек.

Отмечается, что проведение акции протеста было согласовано с властями.

На Суворовской площади были установлены рамки металлоискателей, также тут установили импровизированную сцену, с которой акцию открыли небольшим музыкальным концертом. Вдоль Суворовской площади установили металлические ограждения.

Участники митинга принесли с собой плакаты и баннеры с антиправительственными лозунгами.

Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов сообщал, что на митинге "планируют обсудить грядущую инаугурацию президента и формирование нового состава правительства, прошедшие в марте выборы, озвучить требования изменения избирательного законодательства, затронуть тему событий 6 мая 2012 года на Болотной площади.

Напомним, 5 мая в Москве и многих городах РФ прошли акции протеста против инаугурации Путина "Он нам не царь", организованные соратниками Алексея Навального. В Москве митинг закончился массовыми задержаниями, в целом на акциях полиция задержала около 1600 человек.