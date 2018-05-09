Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости России и СНГ

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 09.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Парламентские выборы пройдут по действующему избирательному законодательству
Парламентские выборы пройдут по действующему избирательному законодательству
Новости: Порошенко и Гройсман возложили цветы к Вечному огню в Киеве
Порошенко и Гройсман возложили цветы к Вечному огню в Киеве
Новости: Ястремская стартовала с победы на турнире во Франции
Ястремская стартовала с победы на турнире во Франции
Новости: Ученые рассказали, что случится с Солнечной системой через 5 миллиардов лет
Ученые рассказали, что случится с Солнечной системой через 5 миллиардов лет
X

В Португалии умер преждевременно посол РФ

Олег Белоус
10:09 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Накануне в Лиссабоне в возрасте 67 лет преждевременно умер чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Португалии Олег Белоус.

Вчера в Лиссабоне на 67 году жизни преждевременно умер чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Португалии Олег Белоус. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Ушел из жизни яркий дипломат, профессионал высочайшего класса, который сделал большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнерских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 11 января в Турции арестовали "ключевого организатора" убийства посла А. Карлова. Подозреваемый уже находился в тюрьме за причастность к группировке FETO, теперь ему приписывается и "ключевая роль" в организации убийства посла.

Медведев начал премьерство с поднятия пенсионного возраста

К тому же власти Турции выдала ордер на арест оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена в связи с убийством в 2017 году российского посла Андрея Карлова.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 во время открытия фотовыставки в Анкаре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лиссабон, Олег Белоус, Посол РФ в Португалии, Умер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

У Путина говорят о визите Меркель в Сочи Путин стал президентом России "Он нам не царь": мэрия Москвы финансировала "Казаков"

Последние новости

Ломаченко должен лишиться одного из титулов, в случае победы над Линаресом В ООН "глубоко разочарованы" выходом США из ядерной сделки с Ираном Луческу - о возможном возвращении в "Шахтер"
Сегодня читают
01 В Запорожье горел титано-магниевый комбинат
02 Эксперты рассказали, как распространяется рак
03 Евровидение 2018: самые запоминающиеся выступления участников первого полуфинала (Видео)
04 Гвардиола рассказал, какой чемпионат ему было сложнее всего выиграть
05 Мирча Луческу - о возможности возвращения в "Шахтер"
Новости сегодня
10:04 Линарес: Ломаченко во время боя часто повторяется
10:02 Диетологи объяснили, почему полезно голодать
09:51 ГСЧС: Пожар на арсенале в Балаклее ликвидировали
09:47 Экс-игрок сборной Украины: Слив матчей в Первой лиге есть
09:38 "Динамо" – "Шахтер": прогноз букмекеров на финал Кубка Украины
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: СМИ: Израиль нанес авиаудар по Сирии
СМИ: Израиль нанес авиаудар по Сирии
Новости: В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй Мировой Войне
В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй Мировой Войне
Новости: Евровидение 2018: Стала известна десятка победителей первого полуфинала
Евровидение 2018: победители первого полуфинала
Новости: Рецепт дня: тарт с лимонным кремом и меренгой
Рецепт дня: тарт с лимонным кремом и меренгой
Добавить комментарий
0