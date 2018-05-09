В Португалии умер преждевременно посол РФ

Вчера в Лиссабоне на 67 году жизни преждевременно умер чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Португалии Олег Белоус. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Ушел из жизни яркий дипломат, профессионал высочайшего класса, который сделал большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнерских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 11 января в Турции арестовали "ключевого организатора" убийства посла А. Карлова. Подозреваемый уже находился в тюрьме за причастность к группировке FETO, теперь ему приписывается и "ключевая роль" в организации убийства посла.

К тому же власти Турции выдала ордер на арест оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена в связи с убийством в 2017 году российского посла Андрея Карлова.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 во время открытия фотовыставки в Анкаре.