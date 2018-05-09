Охрана Путина оттолкнула ветерана во время парада в Москве (Видео)

Во время парада Победы в Москве один из сотрудников Федеральной службы охраны жестко оттолкнул ветерана-генерала, когда тот приблизился к Путину.Отметим, что нельзя исключить того, что инцидент был постановочным, так как Путин моментально подошел к ветерану, извинился и пригласил идти с ним рядом, продемонстрировав тем самым несвойственную российскому президенту "человечность". В Москве на Красной площади прошел военный парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Во время парада в Москве продемонстировали робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и многофункциональные комплексы "Уран-9", беспилотники "Корсар" и "Катран".