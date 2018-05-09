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Москва отреагировала на новые санкции США

МИД РФ
22:26 Сегодня Телеграф
УНН

МИД России назвало решение США ввести новые санкции "желанием посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирии".

Новые антироссийские санкции США является попыткой "поквитаться за неудачный ракетный удар в Сирии". Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

"В реальности речь явно идет о банальном желании поквитаться за фиаско ракетной атаки против Сирийской Арабской Республики, начатой США 14 апреля совместно с Великобританией и Францией в нарушение международного права", - говорится в сообщении.

США вводят санкции против оборонных структур РФ

В МИД также отметили, что США повторно ввели санкции против ГРУ Генштаба ВС России и "Рособоронэкспорта".

"Похоже, американцы забыли, что уже не раз ввели против них санкции, и задумали снова угрожать нам тем, чем не сумели напугать раньше", - говорится в заявлении.

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МИД РФ, Россия, Санкции против РФ, США.
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