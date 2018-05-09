https://telegraf.com.ua/files/2018/05/mid-rf2-150x90.jpg Россия и СНГ https://telegraf.com.ua/rossiya-i-sng/4053690-moskva-otreagirovala-na-novyie-sanktsii-ssha.html
Москва отреагировала на новые санкции США
МИД России назвало решение США ввести новые санкции "желанием посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирии".
Новые антироссийские санкции США является попыткой "поквитаться за неудачный ракетный удар в Сирии". Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.
"В реальности речь явно идет о банальном желании поквитаться за фиаско ракетной атаки против Сирийской Арабской Республики, начатой США 14 апреля совместно с Великобританией и Францией в нарушение международного права", - говорится в сообщении.
США вводят санкции против оборонных структур РФ
В МИД также отметили, что США повторно ввели санкции против ГРУ Генштаба ВС России и "Рособоронэкспорта".
"Похоже, американцы забыли, что уже не раз ввели против них санкции, и задумали снова угрожать нам тем, чем не сумели напугать раньше", - говорится в заявлении.
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