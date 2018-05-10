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В Казахстане полиция разогнала акцию оппозиции, задержаны полсотни человек

Полиция в Алматы
15:21 Сегодня Телеграф
Укринформ

В центре города Алматы около 50 демонстрантов задержаны на акции протеста, организованной оппозиционным политиком Мухтаром Аблязовым.

В центре Алматы прошла акция протеста, организованная оппозиционным политиком Мухтаром Аблязовым, около пятидесяти демонстрантов были задержаны полицией. Об этом сообщает Reuters.

"В четверг казахская полиция задержала десятки человек, вышедших на демонстрацию в крупнейшем городе Центральной Азии после того, как оппонент президента Нурсултана Назарбаева призвал своих последователей протестовать", - говорится в сообщении.

Более сотни человек приняли участие в акции протеста в центре города Алматы. В руках некоторых демонстрантов можно было видеть плакаты с надписями "Свободу политическим заключенным" и "Прекратите пытки".

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Полиция быстро разогнала толпу, задержав не менее 50 человек. Стоит отметить, что акции протестов в Казахстане являются редким явлением, все массовые собрания должны быть предварительно одобрены правительством страны.

Сегодняшний митинг был организован Мухтаром Аблязовым, бывшим банкиром и жестким критиком Назарбаева. Заочно осужденный за мошенничество, Аблязов живет во Франции и использует социальные сети для поиска сторонников в Казахстане. В марте казахский суд постановил, что его политическое движение "Демократический выбор Казахстана" является экстремистским, из чего следует, что его сторонники могут столкнуться с уголовным преследованием.

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Акция протеста, Алматы, Задержанные, КАзахтсан, Мухтар Аблязов, Оппозиционный политик.
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