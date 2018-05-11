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Суд Москвы перенес заседание по делу Навального

Алексей Навальный
15:59 Сегодня Телеграф
Укринформ

Райсуд Москвы перенес заседание по делу оппозиционного политика Алексея Навального, которого обвиняют в нарушении правил проведения публичного мероприятия.

В Москве Тверской райсуд перенес заседание по делу оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного в связи с акцией "Он нам не царь!", на вторник, 15 мая. Об этом сообщает из суда Радио Свобода.

"Тверской районный суд перенес на 15 мая заседание по делу оппозиционера Алексея Навального, задержанного после акции "Он нам не царь!" в центре Москвы", - говорится в сообщении.

Навального обвиняют в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия и неподчинении полиции. Заседания по обоим эпизодам отложили, так как суд согласился вызвать в качестве свидетелей двоих сотрудников полиции, о чем ходатайствовала защита. При этом суд отказался перенести рассмотрение дела в Симоновский суд, по месту жительства Навального, или прекратить дело оппозиционера.

Навального отпустили из полиции после задержания на акции

Алексея Навального задержали днем 5 мая, вскоре после того, как политик появился на Пушкинской площади. На тот момент там уже начались стычки между участниками акции против четвертого президентского срока Владимира Путина и людьми в казачьей форме, которые стали избивать сторонников оппозиционера.

Самому Навальному при задержании поцарапали руку. На видеозаписи с митинга было видно, как оппозиционера за руки и за ноги несли в автозак полицейские. По данным правозащитников, в российской столице, где акция не была согласована с властями, в тот день задержали более семисот человек, а по всей стране – более полутора тысяч, до 1600.

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Алексей Навальный, Нарушение правил, Обвинение, Оппозиционный политик, Проведение публичных мероприятий, Суд.
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