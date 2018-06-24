Приднестровье не подчинится резолюции ООН

Так называемая "Приднестровская Молдавская Республика" отказалась от вывода военного контингента России, к которому призвали в резолюции Генассамблеи ООН о Полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова. Об этом говорится в сообщении на сайте "МИД ПМР".

22 июня Генассамблея ООН одобрила резолюцию, которая требует вывода российских войск с территории Республики Молдова. В заявлении "МИД ПМР" отмечается, что "российские военнослужащие в Приднестровье выполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и никаких других вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики" нет". В сообщении также утверждается, что никакие решения об изменении формата миротворческой операции под эгидой России" не могут быть приняты без учета мнения "ПМР". И вывод войск не состоится до окончательного урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Молдовой.