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В Москве сотрудница супермаркета ударила покупателя батоном по голове

Батоны
14:00 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

В одном из магазинов Москвы сотрудница ударила мужчину батоном на просьбу выдать ему книгу жалоб.

В одном из магазинов Москвы избили батоном покупателя, который попросил выдать ему книгу жалоб. Об этом сообщает from-ua.com. На кадрах видеозаписи видно, как один из сотрудников набрасывается на мужчину и наносит ему удары по лицу хлебобулочным изделием.

В интернете моментально отреагировали на видеозапись с неадекватным поведением сотрудников супермаркета.

"При покупателях, принося размен, бросала монеты в денежный ящик с таким грохотом. Копала стул кассира ногой и при этом выражалась матом", – комментируют поведение женщины те покупатели, которые стали свидетелями инцидента.

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Что стало поводом конфликта и почему сотрудники магазина отказали покупателю в предоставлении книги жалоб, не сообщается.

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Видео, Книга жалоб, Магазин, Москва, Мужчину ударили батоном по голове, Отказ.
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