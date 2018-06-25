В Москве сотрудница супермаркета ударила покупателя батоном по голове
В одном из магазинов Москвы сотрудница ударила мужчину батоном на просьбу выдать ему книгу жалоб.
В одном из магазинов Москвы избили батоном покупателя, который попросил выдать ему книгу жалоб. Об этом сообщает from-ua.com. На кадрах видеозаписи видно, как один из сотрудников набрасывается на мужчину и наносит ему удары по лицу хлебобулочным изделием.
В интернете моментально отреагировали на видеозапись с неадекватным поведением сотрудников супермаркета.
"При покупателях, принося размен, бросала монеты в денежный ящик с таким грохотом. Копала стул кассира ногой и при этом выражалась матом", – комментируют поведение женщины те покупатели, которые стали свидетелями инцидента.
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Что стало поводом конфликта и почему сотрудники магазина отказали покупателю в предоставлении книги жалоб, не сообщается.