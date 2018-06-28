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В России номер мобильного могут приравнять к паспорту

В РФ могут приравнять номер мобильного к паспорту
13:46 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

В правительстве РФ предлагают использовать номер мобильного телефона в качестве удостоверения личности.

Номер мобильного телефона в России предложили использовать как один из идентификаторов личности граждан наравне с паспортом, электронной подписью и биометрическими данными.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на "Ведомости".Отмечается, что рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики в среду вечером в целом поддержала эту инициативу, но сфера применения этого идентификатора вызвала вопросы и может быть ограничена. В итоге соответствующие поправки в законы "О связи", "Об информации" и "Об основах здоровья граждан" были отправлены на доработку.

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"Всего в поправках упоминаются девять будущих идентификаторов, в том числе электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации и аутентификации, биометрия или дактилоскопические данные, которые помогают определить, кто запрашивает услугу, и подтвердить личность клиента. Идентификация по номеру телефона может быть использована, например, в телемедицине", - говорится в сообщении.

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Мобильная связь, Мобильный телефон, Паспорт, Россия.
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