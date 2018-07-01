Новости России и СНГ

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 01.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Киев надеется на вклад Вены в продвижение отношений Украина-ЕС
Порошенко: Киев надеется на вклад Вены в продвижение отношений Украина-ЕС
Новости: МОЗ сообщило, какие услуги предоставляет бесплатно семейный врач и педиатр
Какие услуги предоставляет бесплатно семейный врач
Новости: Легенда футбола заговорил о заговоре ФИФА в пользу европейских сборных
Легенда футбола заговорил о заговоре ФИФА в пользу европейских сборных
Новости: Археологи обнаружили следы жертвоприношений женщин и детей
Археологи обнаружили следы жертвоприношений женщин и детей
X

Краснодарский край засыпало крупным градом, размером с куриное яйцо

В России выпал крупный град
14:48 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

В Краснодарском крае выпал крупный град размером с куриное яйцо, повреждены дома и машины, 12 человек эвакуировали в более безопасное место.

В Краснодарском крае выпал гигантский град, размером с куриное яйцо. Непогода повредила дома и машины местных жителей, из-за града 12 человек даже пришлось эвакуировать в более безопасное место. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 канал.

В поселке Псебай Краснодарского края накануне выпал град размером в диаметре около пяти сантиметров, что произвело большое впечатление на жителей Кубани.

Они делятся снимками града в социальных сетях. По мнению комментаторов, град мог нанести серьезный ущерб здоровью, упав голову.

"Я даже на фото такого раньше не видела", "Я себе даже представить такой не мог", "Таким и голову пробить может!" – пишут люди в соцсетях.

Град выпал очень большой, где-то величиной с кулак. 1800 дворов – 80% домовладений – пострадали: кровли и крыши. Шифер побит, – сообщили в администрации Тимашевского района в Краснодарском крае.

Сейчас создан оперативный штаб, который занимается устранением последствий стихии. Так, к работам привлечены более 100 человек из различных структур, которые займутся восстановлением электроснабжения в районе.

На Прикарпатье наводнение унесло с берега реки ресторан

Также из пострадавших домов были эвакуированы 12 человек, которых переселили в местный отель.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Краснодарский край, Крупный град, Куриное яйцо, Повреждены дома, Разбиты окна авто, РФ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

За использование VPN в России будут штрафовать Активист "Хизб ут-Тахрир" объявил голодовку Мертвых пациентов "лечили" в Буйнакске

Последние новости

От СБУ требуют $350 тысяч за детей-заложников В аэропорту "Киев" "застряли" несколько тысяч туристов Врачи назвали вкусные продукты, которые помогут быстро повысить иммунитет
Сегодня читают
01 Сын Таисии Повалий публично унизил мать
02 ЧМ-2018: результаты матчей 1/8 финала 30 июня
03 В киевской больнице "Феофания" скончался бывший нардеп
04 Ющенко: Россия ответственна за шесть войн, идущих сегодня в Восточной Европе
05 Знаменитая выдра спрогнозировала результат матча Испания – Россия на ЧМ-2018
Новости сегодня
16:03 Девушки, которым нестандартная внешность не помешала стать моделями (Фото)
16:02 В Секторе Газа погибло 4 палестинца за неделю
15:59 Прогноз погоды в Украине на 2 июля: прохладно, местами пройдут дожди
15:47 Юная украинская теннисистка выиграла престижный турнир в Германии
15:46 Милые вязаные шапочки для маленьких принцесс (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: За время военного конфликта на Донбассе погиб 51 моряк
За время военного конфликта на Донбассе погиб 51 моряк
Новости: Пенсии, развитие медреформы и отказ от мелочи: что ждет украинцев в июле
Главные изменения, которые ожидают украинцев в июле
Новости: Министр обороны назначил двух заместителей командующего ВМСУ
Министр обороны назначил двух заместителей командующего ВМСУ
Новости: Сногсшибательная Ванесса Паради впервые вышла замуж
Сногсшибательная Ванесса Паради впервые вышла замуж
Добавить комментарий
0