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На Прикарпатье наводнение унесло с берега реки ресторан

Смотрите фото (4)
Прикарпатье страдает от непогоды
11:04 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Ивано-Франковская область страдает от сильных ливней: подтоплены дома, разрушены дороги и мосты.

В селе Добровляны Ивано-Франковской области из-за непогоды вышла из берегов река Лимница. Наводнением снесло летний зал местного ресторана-колыбы, расположенного на берегу.

Видео происшествия опубликовал в сети Олег Ярема. «Поплыл летний зал в колыбе», – написал он.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье в результате сильных дождей подтоплены дома, разрушены дороги и мосты.

Как сообщили в управлении гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации по состоянию на 8 утра 30 июня на территории отдельных районов Ивано-Франковской области дождевыми водами подтоплено 89 жилых, административных и производственных зданий, 1250 приусадебных участков, размыто на реках 9 участков берега, 5 берегоукреплений, одну дамбу, повреждено 5 автомобильных и два пешеходных моста, разрушены 5 автомобильных дорог, повреждено 25 участков автодорог.

Напомним, 1 июля в центральных, северных, восточных областях и в Приазовье ожидаются грозы, местами сильные дожди, град, порывы ветра и шквалы 15-20 м / с.

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Новости Украины, Ивано-Франковская область, Ливни, Наводнение, Прикарпатье, Происшествие.
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