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Грозы, сильные дожди и шквалы: Украину накроет непогода
09:14 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости Украины: 1 июля в центральных, северных, восточных областях и в Приазовье ожидаются грозы, местами сильные дожди, град, порывы ветра и шквалы 15-20 м / с.
Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах.
В воскресенье утром в Украине ряд областей накроют грозы, град и шквалы.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС
"По данным Укргидрометцентра, 1 июля утром в южных, центральных, восточных, Сумской, Киевской и Житомирской областях грозы, местами сильные дожди, град, порывы ветра и шквалы 15-20м/с"., - говорится в сообщении.
На Буковине из-за угрозы подтопления перекрыли движение через мост
Напомним, в результате ухудшения погодных условий произошло обесточивание 136 населенных пунктов в 4 областях Украины.
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