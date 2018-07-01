Грозы, сильные дожди и шквалы: Украину накроет непогода

Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах.

В воскресенье утром в Украине ряд областей накроют грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

"По данным Укргидрометцентра, 1 июля утром в южных, центральных, восточных, Сумской, Киевской и Житомирской областях грозы, местами сильные дожди, град, порывы ветра и шквалы 15-20м/с"., - говорится в сообщении.

Напомним, в результате ухудшения погодных условий произошло обесточивание 136 населенных пунктов в 4 областях Украины.