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Лукашенко: Беларусь не будет выбирать между Востоком и Западом

Александр Лукашенко
21:54 Сегодня Телеграф

Президент Беларуси заявил, что страна не будет выбирать между Востоком и Западом, а народ выбирает независимость, мир и партнерство.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не будет выбирать между Востоком и Западом, а протянет "руку дружбы всем".

Об этом он заявил 2 июля, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Беларуси, сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт белорусского главы государства.

"За свою независимость мы уже переплатили. Поэтому будем делать все возможное, чтобы сохранить мир не только на своей земле, но и предостеречь жителей планеты от повторения страшных уроков истории. Осознавая себя неотъемлемой частью Европы и постсоветского пространства, мы протягиваем руку дружбы и сотрудничества всем", - заявил Лукашенко.

Лукашенко: Мы на фронте

Он подчеркнул, что Беларусь не будет выбирать между Западом и Востоком: "Наш народ выбирает независимость, мир и партнерство. Мы выбираем Беларусь!" - сказал Лукашенко.

Отдельно Лукашенко подчеркнул, что Беларусь за четверть века "в корне изменила свое положение в мире", и сегодня ее голос "уверенно звучит на международных площадках". "Наша страна стала проводником безопасности и стабильности в центре Европы", - заявил белорусский президент.

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Александр Лукашенко, Беларусь, Восток, Запад, Президент Беларуси.
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