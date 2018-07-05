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"Газпром" опроверг информацию о возобновлении ареста своих акций

"Газпром"
14:22 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Российская компания "Газпром" опровергает информацию о том, что суд Швейцарии возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

В "Газпроме" утверждают, что швейцарский суд не возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, передает российский монополист.

"Заявление "Нафтогаза Украины" о том, что суд кантона Цуг (Швейцария) возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, не соответствует действительности", — заявили в компании.

Так, согласно информации "Газпрома", швейцарский суд 29 июня 2018 года приостановил действие исключения акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из составленных приставами сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы "Газпрома" в этих компаниях.

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"Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления "Нафтогаза Украины" об оспаривании действий судебных приставов", — утверждают в "Газпроме".

Напомним, вчера "Нафтогаз" заявил, что высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, последняя из которых строит газопровод "Северный поток-2".

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Все по теме:

Nord Stream 2 AG, Nord Stream AG, Арест акций, Газпром, Опровержение, Суд Швейцарии.
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