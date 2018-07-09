Российский олигарх перевел свой бизнес на зятя главы Росгвардии

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

"Изменения в составе акционеров ООО "Главстрой-инвест", которое входит в строительное подразделение холдинга "Базовый элемент" Олега Дерипаски, произошли в среду, 4 июля, следует из данных ЕГРЮЛ. Владельцем 9% ООО стал Юрий Чечихин. Владельцем 90,9% осталась структура Дерипаски", - говорится в сообщении.

Уточняется, что миллиардер владеет этой долей не напрямую, а через кипрскую Fenestraria Consultans Ltd и Basic Element Ltd из Джерси. Напомним, что последняя была включена в санкционный список США из-за близости к Дерипаске.

По информации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Юрий Чечихин, женатый на дочери главы Росгвардии Виктора Золотова, вместе с сыном Золотова Романом также он владеет продюсерской компанией ООО "Фестивали и кино". Юрий Чечихин и Роман Золотов продюсируют российские фильмы и сериалы. ИНН нового совладельца "Главстрой-инвеста" совпадает с ИНН владельца ООО "Фестивали и кино" и других продюсерских компаний.

С 2009 по 2011 год Чечихин занимал пост гендиректора газеты "Известия". Он также владеет строительной компанией "Домстрой", которая, в частности, ремонтировала дом отдыха "Можайский" для Минобороны.

Ранее 25% "Главстрой-СПб" принадлежали давним партнерам Дерипаски по девелоперскому бизнесу Максиму Воробьеву и Михаилу Кенину. В настоящее время они уже не имеют отношения к этой компании.