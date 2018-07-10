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В РФ пропал украинский политзаключенный

Эмир-Усеин Куку
13:41 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Фейсбук

В СИЗО адвокату Эмира-Усеина Куку отказали в допуске к подзащитному и сообщили, что его увезли.

В Ростове-на-Дону пропал украинский политзаключенный Эмир-Усеин Куку. Об этом в Facebook сообщает адвокат международной адвокатской группы Александр Попков со ссылкой на адвоката Куку Сергея Локтева.

"В Ростове-на-Дону пропал крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеин Куку. Приехавшему в СИЗО адвокату Локтеву отказали в допуске под предлогом того, что Куку увезли. Куда не говорят. Эмир 14 дней держал голодовку в поддержку Сенцова", - сообщил Попков.

 

Активист "Хизб ут-Тахрир" объявил голодовку

Напомним, в июне фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Эмир-Усеин Куку объявил голодовку.

В феврале-апреле 2016 года в Ялте были задержаны Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Энвер Бекиров и Вадим Сирук. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".

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Россия, Ростов-на-Дону, СИЗО, фигурант Эмир-Усеин Куку, Эмир-Усеин Куку.
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