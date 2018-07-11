ВЦИОМ РФ: в существование "мирового правительства" верят треть россиян

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 74 % сторонников данной позиции, считают, что его интересы противоречат национальным интересам России.

За последние четыре года в общественном сознании россиян укрепилась мысль о реальности "мирового правительства": если в 2014 году так считали 45%, то в 2018-м – уже 67% россиян.

При этом, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), треть сторонников данной позиции затрудняются обосновать свою точку зрения.

74 % респондентов, верящих в существование тайного правительства, считают, что его интересы противоречат национальным интересам России.

В члены мирового правительства, в первую очередь, записывают олигархов, финансистов, банкиров – об этом говорят 23% россиян, разделяющих гипотезу о его существовании. Главной его целью считают власть и влияние, управление всеми людьми (заявляют 30% респондентов).

Молодеж в данном вопросе настроена более скептически: среди респондентов в возрасте 18-24 года не верят в существование некой организации, контролирующей мировые процессы, 45%, тогда как среди 60-летних и старше – только 16%.

Как сообщалось, доля молодых россиян, стремящихся уехать из страны, достигла максимума за пять лет: каждый третий молодой россиянин хочет уехать из страны.