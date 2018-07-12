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Назарбаев получил право пожизненно возглавлять Совбез Казахстана

Нурсултан Назарбаев
12:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

В Казахстане опубликован закон, согласно которому президенту страны Нурсултану Назарбаеву пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности.

Закон "О Совете безопасности Республики Казахстан", меняющий правовой статус Совбеза страны с консультативно-совещательного органа на конституционный, подписанный президентом Нурсултаном Назарбаевым 5 июля, в четверг опубликован в официальных СМИ Казахстана.

В законе закреплено положение о том, что Н.Назарбаеву, как первому президенту Казахстана - лидеру нации, пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности.

Закон "О Совете безопасности" и сопутствующие поправки к нему были приняты парламентом Казахстана 31 мая текущего года, а 4 июня представлены на подпись главе государства.

Однако Н.Назарбаев направил в Конституционный совет республики обращение о рассмотрении названных законов на предмет их соответствия Конституции. Конституционной совет Казахстана, рассмотрев обращение, признал оба закона соответствующими Конституции.

Закон о Совбезе состоит из трех глав, первая из которых определяет правовой статус, основы деятельности, задачи и функции Совета безопасности.

В законе Совет безопасности определен в качестве конституционного органа, образуемого президентом республики, и координирующего проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Казахстана.

К задачам Совбеза относятся рассмотрение основных направлений госполитики в области национальной безопасности, обороноспособности страны, также координация деятельности государственных органов и организация в этих направлениях.

Глава вторая закрепляет состав Совета безопасности, полномочия его председателя и членов, а также деятельность Совета безопасности.

Третья глава регулирует вопросы финансирования деятельности СБ и аппарата СБ, а также порядок введения в действие закона.

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Положение о том, что Н.Назарбаеву, как первому президенту Казахстана - лидеру нации, пожизненно принадлежит право возглавлять Совет Безопасности, не является новым, так как первый президент Казахстана был наделен правом пожизненно возглавлять Совбез республики еще в 2017 году, когда в декабре были внесены поправки в конституционный закон "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы".

Совет безопасности был создан в 1991 году как консультативно-совещательный орган, образуемый президентом страны для выработки решений по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности, сохранению государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности республики, поддержанию социально-политической стабильности в стране, защите конституционных прав и свобод граждан.

Председателем Совбеза Казахстана является президент страны Н.Назарбаев.

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Глава Совета безопасности, Закон, Нурсултан Назарбаев, Пожизненное право, президент Казахстана.
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