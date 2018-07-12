В МИД РФ отреагировали на слова Трампа о зависимости Германии
В МИД РФ ответили на заявление Трампа о зависимости Германии от России, указав количество войск США в ФРГ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова американского президента Дональда Трампа, который заявил, что Германия полностью контролируется Россией.
Об этом сообщает Газета.ru.
"Численность американского контингента на базах в Германии составляет около 35 тысяч человек. Это к вопросу, кто по-настоящему контролирует Германию", — заявила Захарова.
Она также подчеркнула, что "в России в Германии бизнес, а в США в ФРГ военные базы".
Как сообщалось, Трамп считает несправедливым то, что в то время, как "США защищают Германию", и закупает природный газ в России.
По его словам, через зависимость от поставок российского газа Германия становится "заложницей России".
Как ни странно прозвучит, но Трамп первый, кто поставил страны ЕС и в первую очередь Украину, как минимум, перед собственной безмозглостью. Ведь покупая газ у России, страны НАТО, как ни странно прозвучит, наполняют "зелёными" военный бюджет России направленный в первую очередь против них самих!!!!! Позиция Украины в этом вопросе самая уязвимая, поскольку Украина больше всех среди европейских стран напоминает страуса, который перед лицом своего врага прячет голову в песок. Как ни странно прозвучит, но ведя военные дейстивия против России, Украина усилиями правительства Гройсмана, в то же время, больше и активнее всех остальных европейских стран пополняет военный бюджет России, являясь самым большим экспортёром российского газа.