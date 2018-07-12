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В МИД РФ отреагировали на слова Трампа о зависимости Германии

Мария Захарова
20:22 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
eurointegration.com.ua

В МИД РФ ответили на заявление Трампа о зависимости Германии от России, указав количество войск США в ФРГ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова американского президента Дональда Трампа, который заявил, что Германия полностью контролируется Россией.

Об этом сообщает Газета.ru.

"Численность американского контингента на базах в Германии составляет около 35 тысяч человек. Это к вопросу, кто по-настоящему контролирует Германию", — заявила Захарова.

Она также подчеркнула, что "в России в Германии бизнес, а в США в ФРГ военные базы".

Как сообщалось, Трамп считает несправедливым то, что в то время, как "США защищают Германию", и закупает природный газ в России.

По его словам, через зависимость от поставок российского газа Германия становится "заложницей России".

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Все по теме:

Германия, Дональд Трамп, Мария Захарова, МИД РФ, Россия.
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1 Комментарий
  • Мелхиседек 12.07.2018 21:41

    Как ни странно прозвучит, но Трамп первый, кто поставил страны ЕС и в первую очередь Украину, как минимум, перед собственной безмозглостью. Ведь покупая газ у России, страны НАТО, как ни странно прозвучит, наполняют "зелёными" военный бюджет России направленный в первую очередь против них самих!!!!! Позиция Украины в этом вопросе самая уязвимая, поскольку Украина больше всех среди европейских стран напоминает страуса, который перед лицом своего врага прячет голову в песок. Как ни странно прозвучит, но ведя военные дейстивия против России, Украина усилиями правительства Гройсмана, в то же время, больше и активнее всех остальных европейских стран пополняет военный бюджет России, являясь самым большим экспортёром российского газа.

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