В МИД РФ отреагировали на слова Трампа о зависимости Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова американского президента Дональда Трампа, который заявил, что Германия полностью контролируется Россией.

Об этом сообщает Газета.ru.

"Численность американского контингента на базах в Германии составляет около 35 тысяч человек. Это к вопросу, кто по-настоящему контролирует Германию", — заявила Захарова.

Она также подчеркнула, что "в России в Германии бизнес, а в США в ФРГ военные базы".

Как сообщалось, Трамп считает несправедливым то, что в то время, как "США защищают Германию", и закупает природный газ в России.

По его словам, через зависимость от поставок российского газа Германия становится "заложницей России".