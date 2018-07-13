В Хабаровском крае на врача завели уголовное дело

Врач из города Советская Гавань Хабаровского края стал подозреваемым по уголовному делу об экстремизме (статья 282 УК РФ) за ругань в социальной сети "Одноклассники" (там лайки называются "классами").

Как сообщил прессе адвокат Константин Сукуватый, в 2017 году его подзащитный поставил "класс" изображению с осуждением участия россиян в войне на востоке Украины. Поэтому следствие подозревает его в публикации "высказываний, направленных на унижение достоинства группы лиц русской национальности".

Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого, но суд оставил его на свободе. По словам Сукуватого, защита предоставила доказательства того, что подзащитный сам не загружал картинку; сделал это, утверждает адвокат, "некий житель Украины".

"Нами предоставлены сведения о реальном лице, которое опубликовало изображение", — сообщил адвокат агентству "Хабаровский край сегодня".

В России известны десятки случаев как уголовного, так и административного преследования за экстремизм из-за репостов в соцсетях. В конце июня в Госдуму внесли законопроект об отмене уголовной ответственности за подобные действия, но Верховный суд рекомендовал доработать его.