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В Хабаровском крае на врача завели уголовное дело

Следственный Комитет РФ
08:51 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: 112.ua

Врача подозревают в публикации "высказываний, направленных на унижение достоинства группы лиц русской национальности".

Врач из города Советская Гавань Хабаровского края стал подозреваемым по уголовному делу об экстремизме (статья 282 УК РФ) за ругань в социальной сети "Одноклассники" (там лайки называются "классами").

Как сообщил прессе адвокат Константин Сукуватый, в 2017 году его подзащитный поставил "класс" изображению с осуждением участия россиян в войне на востоке Украины. Поэтому следствие подозревает его в публикации "высказываний, направленных на унижение достоинства группы лиц русской национальности".

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Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого, но суд оставил его на свободе. По словам Сукуватого, защита предоставила доказательства того, что подзащитный сам не загружал картинку; сделал это, утверждает адвокат, "некий житель Украины".

"Нами предоставлены сведения о реальном лице, которое опубликовало изображение", — сообщил адвокат агентству "Хабаровский край сегодня".

В России известны десятки случаев как уголовного, так и административного преследования за экстремизм из-за репостов в соцсетях. В конце июня в Госдуму внесли законопроект об отмене уголовной ответственности за подобные действия, но Верховный суд рекомендовал доработать его.

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Врачи, Россия, Советская Гавань Хабаровского края, Уголовное дело, Хабаровск.
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