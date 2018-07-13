В России был избит польский дипломат

При возвращении из командировки в самолете сообщением Иркутск-Москва избили польского дипломата. Об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Польши Артур Льомпарт, пишет Do Rzeczy.

Об этом сообщает Украинская Правда.

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Дипломат получил необходимую помощь как со стороны польского консульства в Москве, так и Министерства иностранных дел Польши. Об инциденте сообщили в полицию. Дипломат, пройдя обследование, вернулся в Польшу.

"После предоставления дипломату помощи и его возвращения Посольство Республики Польша в Москве обратится к российским властям с требованием разъяснить обстоятельства инцидента и привлечь виновного к ответственности", - говорится в заявлении.