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В Питере арестовали девушку, которая участвовала в акции в поддержку Сенцова

Митинг в поддержку Сенцова
15:46 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

В Питере арестовали девушку, которая участвовала в пикете за поддержку Сенцова, Суд признал ее виновной в неподчинении полиции.

Суд в России арестовал на пять суток активистку петербургского отделения движения "Солидарность" Ольгу Смирнову, задержанную во время пикета в поддержку Олега Сенцова.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Telegram-канал объединенной службы городских судов Петербурга.

Как сообщается, суд в Петербурге признал виновной в неподчинении полиции активистку движения "Солидарность" Ольгу Смирнову, задержанную во время пикета в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, и арестовал ее на пять суток.

За время проведения чемпионата мира по футболу в России Смирнова приняла участие в нескольких акциях в поддержку объявившего голодовку украинского режиссера. Активистку несколько раз задерживали и один раз поместили под административный арест.

В Москве прошел концерт в поддержку украинского режиссера Сенцова

Как сообщал Укринформ, 14 мая украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России, начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных. Акции в его поддержку регулярно проходят в разных городах мира.

Ольга Смирнова является одним из организаторов ежемесячной акции в поддержку крымских татар Стратегия-18. Число 18 напоминает о дате их депортации - 18 мая 1944 года. 18 числа каждого месяца в Петербурге проходит серия одиночных пикетов, протестующих против имперской политики Кремля в аннексированном Крыму.

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Политзаключонные, Россия, Санкт-Петербург, Сенцов.
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