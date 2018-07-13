В Питере арестовали девушку, которая участвовала в акции в поддержку Сенцова

Суд в России арестовал на пять суток активистку петербургского отделения движения "Солидарность" Ольгу Смирнову, задержанную во время пикета в поддержку Олега Сенцова.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Telegram-канал объединенной службы городских судов Петербурга.

Как сообщается, суд в Петербурге признал виновной в неподчинении полиции активистку движения "Солидарность" Ольгу Смирнову, задержанную во время пикета в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, и арестовал ее на пять суток.

За время проведения чемпионата мира по футболу в России Смирнова приняла участие в нескольких акциях в поддержку объявившего голодовку украинского режиссера. Активистку несколько раз задерживали и один раз поместили под административный арест.

Как сообщал Укринформ, 14 мая украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России, начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных. Акции в его поддержку регулярно проходят в разных городах мира.

Ольга Смирнова является одним из организаторов ежемесячной акции в поддержку крымских татар Стратегия-18. Число 18 напоминает о дате их депортации - 18 мая 1944 года. 18 числа каждого месяца в Петербурге проходит серия одиночных пикетов, протестующих против имперской политики Кремля в аннексированном Крыму.