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В Кемерово начали демонтаж сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"

ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
12:20 Сегодня Телеграф
УНН

В Кемерово проводится демонтаж торгового центра "Зимняя вишня", где во время пожара погибли 25 марта погибли 60 человек, еще 79 пострадали.

В российском Кемерове повторно начали демонтаж торгового центра "Зимняя вишня", где при пожаре в марте погибли более полусотни человек. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как сообщает издание, 14 июля строители начали разбирать внешние элементы сооружения, а примерно через неделю планируют пригнать тяжелую технику и начать сносить железобетонные конструкции. Всего планируется, что работы продлятся несколько месяцев.

Накануне исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивильов встретился с семьями погибших и пострадавшими. По данным пресс-службы администрации области, между сторонами было заключено соглашение о ликвидации центра.

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Между тем, когда как отмечает издание, адвокаты обвиняемых и потерпевших заверили, что обе стороны категорически против сноса "Зимней вишни" хотя бы до момента ознакомления с материалами уголовного дела. Иначе, как пояснил адвокат потерпевших Дмитрий Малинин, нельзя будет провести дополнительные экспертизы, если возникнут вопросы к ранее исследованным обстоятельствам дела.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 60 человек, еще 79 пострадали. Возбуждено уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят восемь человек.

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Демонтаж, Дети, Кемерово, Погибшие, Пожар, Пострадавшие, ТЦ Зимняя вишня.
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