В Ростовской области молния убила беременную женщину

В Ростовской области Российской Федерации молния ударила в дерево, в результате чего погибла беременная женщина, а еще четверо человек пострадали. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на данные источника в оперативных службах региона, передает 112.

"Происшествие случилось в субботу в городе Шахты, где прошел кратковременный, но сильный дождь", - сообщил собеседник.

По его данным, во время грозы пять человек спрятались под дерево, в которое попала молния.

"В результате беременная женщина скончалась на месте, еще четыре человека получили травмы", - рассказал он.

В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице с ожогами.

Позднее в управлении СКР подтвердили, что люди пострадали от удара молнии в дерево на пляже.

Женщина 1992 года рождения скончалась. В больнице города Шахты находятся пять человек.