В Ростовской области молния убила беременную женщину
В России в результате удара молнии погибла беременная женщина, много пострадавших.
В Ростовской области Российской Федерации молния ударила в дерево, в результате чего погибла беременная женщина, а еще четверо человек пострадали. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на данные источника в оперативных службах региона, передает 112.
"Происшествие случилось в субботу в городе Шахты, где прошел кратковременный, но сильный дождь", - сообщил собеседник.
По его данным, во время грозы пять человек спрятались под дерево, в которое попала молния.
"В результате беременная женщина скончалась на месте, еще четыре человека получили травмы", - рассказал он.
В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице с ожогами.
Позднее в управлении СКР подтвердили, что люди пострадали от удара молнии в дерево на пляже.
Женщина 1992 года рождения скончалась. В больнице города Шахты находятся пять человек.