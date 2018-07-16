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РФ намерена блокировать вступление Македонии в НАТО

Зоран Заев и Йенс Столтенберг
16:12 Сегодня Телеграф
УНН

Премьер Македонии Зоран Заев и генсек НАТО Йенс Столтенберг подписали документ о начале переговоров о вступлении этой страны в Альянс.

Российская Федерация вместе с некоторыми греческими бизнесменами финансируют протесты в Македонии и волну сопротивления против изменения названия страны для того, чтобы не позволить ей вступить в НАТО. Об этом заявил премьер Македонии Зоран Заев.

По данным Заева, бизнесмен заплатил гражданам Македонии от 13 до 21 000 долларов, чтобы они совершили акты насилия и другие провокации перед ключевым референдумом о названии Македонии, необходимым для того, чтобы страна смогла присоединиться к Североатлантическому альянсу.

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Премьер Македонии при этом не называл фамилий, однако заявил, что расследование этого дела продолжается.

Напомним, греческое правительство решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум, обвиняя их во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях против национальной безопасности Греции.

Министр Греции Алексис Ципрас накануне заявил, что заключенное между Афинами и Скопье соглашение об изменении названия бывшей югославской Республики Македония (БЮРМ) на Республику Северная Македония - лучший вариант, на который греческое правительство могло рассчитывать за последние 25 лет.

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Альянс, Зоран Заев, Йенс Столтенберг, Македония, НАТО, Россия.
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