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Матвиенко: Ким Чен Ын готов приехать в Россию

Ким Чен Ын
08:30 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

В ответ на приглашение В. Путина посетить Россию, лидер КНДР сообщил, что готов приехать и согласование по дипломатическим каналам уже началось.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко передала лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание президента РФ Владимира Путина, а северокорейский руководитель в ответ подтвердил готовность посетить Россию.

"Я выполнила поручение Владимира Владимировича Путина, передала его послание. В ответ он сказал, что подтверждает готовность и его желание приехать с официальным визитом в Россию, поскольку Владимир Владимирович пригласил его официально", - сообщила В. Матвиенко журналистам после встречи с северокорейским лидером в Пхеньяне.

"Он сказал, что не хочет откладывать и сейчас по дипломатическим каналам начнется согласование времени и места этого визита", - отметила спикер. По ее словам, лидер КНДР настроен на максимально широкое развитие отношений с Россией и считает ее роль в урегулировании на Корейском полуострове крайне важной.

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Визит, Владимир Путин, Ким Чен Ын, КНДР, Россия.
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