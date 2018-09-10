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Пенсионная реформа: Во время протестов в России задержано уже более 800 человек

Протесты в России
00:01 Сегодня Телеграф
Укринформ

"Пенсионные" протесты в России: в 33 городах уже более 800 задержанных.

В России во время акций протеста против пенсионной реформы по состоянию на 20.00 задержаны около более 800 человек.

Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Правозащитный портал дает полную раскладку количества задержанных в различных городах РФ:

  • Санкт-Петербург — 354 человек
  • Екатеринбург — 129,
  • Краснодар — 60,
  • Пермь — 48,
  • Москва — 36,
  • Омск — 32,
  • Казань — 22,
  • Тверь — 19,
  • Уфа — 17,
  • Хабаровск — 14,
  • Томск — 13,
  • Белгород — 12,
  • Новосибирск и Челябинск — по 10 человек,
  • Псков — 9, Волгоград,
  • Ставрополь и Владивосток — по 6 человек,
  • Комсомольск-на-Амуре и Тюмень — по 5 человек,
  • Якутск, Набережные Челны и Магнитогорск — по 4 человека,
  • Наро-Фоминск — 3,
  • Кемерово и  Новокузнецк — по 2 человека,
  • Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Орёл, Иркутск, Кострома и Ярославль — по одному человеку.

Как сообщалось ранее, в России сторонники недавно арестованного оппозиционного лидера Алексея Навального в воскресенье, в день местных выборов, проводят акции протеста против повышения пенсионного возраста по всей стране.

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Алексей Навальный, Пенсионная реформа, Протесты, Россия.
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