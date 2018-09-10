Пенсионная реформа: Во время протестов в России задержано уже более 800 человек

В России во время акций протеста против пенсионной реформы по состоянию на 20.00 задержаны около более 800 человек.

Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Правозащитный портал дает полную раскладку количества задержанных в различных городах РФ:

Санкт-Петербург — 354 человек

Екатеринбург — 129,

Краснодар — 60,

Пермь — 48,

Москва — 36,

Омск — 32,

Казань — 22,

Тверь — 19,

Уфа — 17,

Хабаровск — 14,

Томск — 13,

Белгород — 12,

Новосибирск и Челябинск — по 10 человек,

Псков — 9, Волгоград,

Ставрополь и Владивосток — по 6 человек,

Комсомольск-на-Амуре и Тюмень — по 5 человек,

Якутск, Набережные Челны и Магнитогорск — по 4 человека,

Наро-Фоминск — 3,

Кемерово и Новокузнецк — по 2 человека,

Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Орёл, Иркутск, Кострома и Ярославль — по одному человеку.

Как сообщалось ранее, в России сторонники недавно арестованного оппозиционного лидера Алексея Навального в воскресенье, в день местных выборов, проводят акции протеста против повышения пенсионного возраста по всей стране.