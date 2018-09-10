Россия и СНГ https://telegraf.com.ua/rossiya-i-sng/4469388-pensionnaya-reforma-vo-vremya-protestov-v-rossii-zaderzhano-uzhe-bolee-800-chelovek.html
Пенсионная реформа: Во время протестов в России задержано уже более 800 человек
"Пенсионные" протесты в России: в 33 городах уже более 800 задержанных.
В России во время акций протеста против пенсионной реформы по состоянию на 20.00 задержаны около более 800 человек.
Об этом сообщает ОВД-Инфо.
Правозащитный портал дает полную раскладку количества задержанных в различных городах РФ:
- Санкт-Петербург — 354 человек
- Екатеринбург — 129,
- Краснодар — 60,
- Пермь — 48,
- Москва — 36,
- Омск — 32,
- Казань — 22,
- Тверь — 19,
- Уфа — 17,
- Хабаровск — 14,
- Томск — 13,
- Белгород — 12,
- Новосибирск и Челябинск — по 10 человек,
- Псков — 9, Волгоград,
- Ставрополь и Владивосток — по 6 человек,
- Комсомольск-на-Амуре и Тюмень — по 5 человек,
- Якутск, Набережные Челны и Магнитогорск — по 4 человека,
- Наро-Фоминск — 3,
- Кемерово и Новокузнецк — по 2 человека,
- Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Орёл, Иркутск, Кострома и Ярославль — по одному человеку.
Как сообщалось ранее, в России сторонники недавно арестованного оппозиционного лидера Алексея Навального в воскресенье, в день местных выборов, проводят акции протеста против повышения пенсионного возраста по всей стране.
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